Макрон: Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о получении от России и Украины гарантий безопасности для предстоящей миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом он сказал в ходе визита в Алжир.

«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России для предстоящей независимой миссии, которая могла бы оказать помощь в защите станции», — цитирует Макрона ТАСС.

Он также отметил, что серьёзно обеспокоен обеспечением безопасности АЭС и с марта находится в контакте с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам безопасности сначала Чернобыльской, а затем Запорожской АЭС. Макрон добавил, что много общался по этому вопросу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Накануне президент Франции на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.