«Ударами штатного вооружения»: силы ВДВ РФ остановили попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские десантники предотвратили прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, боевики намеревались совершить прорыв силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты. В результате работы российских военных уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ и свыше пяти единиц техники противника.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции предотвратили прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении.

Как следует из сообщения ведомства, боевики попытались совершить прорыв силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты.

«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулемётов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатомётов ВСУ были остановлены», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ и более пяти единиц техники противника.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) тем временем сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировано 54 обстрела со стороны украинских военных. По территории республики выпущено 309 единиц различных боеприпасов.

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Макеевка и Старомихайловка.

Ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей, повреждено 49 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что из восьми раненых жителей двое подорвались на минах ПФМ-1, также известных как «Лепесток». Как отметили в республике, к настоящему времени зафиксировано уже более 50 случаев подрыва людей на минах такого типа.

«По состоянию на 09:00 27 августа в республике зарегистрировано уже 56 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Отметим, что утром 27 августа интенсивные обстрелы ДНР продолжились. С 09:00 представительство республики в СЦКК опубликовало пять сообщений о новых фактах стрельбы по территории республики.

По данным Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Так, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли населённый пункт Стаханов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив десять ракет. Повреждено четыре многоквартирных жилых дома и разрушена гостиница «Донбасс».

Между тем военные ЛНР за прошедшие сутки уничтожили до 60 человек личного состава противника, четыре бронетранспортёра, восемь единиц специальной автомобильной техники.

Как заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист, украинские войска при отступлении минируют административные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

«Украина, уходя с территорий, можно даже сказать, убегая с территорий, которые она временно оккупировала, оставляет заминированные административные здания. Тем, чем они пытались разминировать территории и, как они считали, освободить города Луганск, Донецк и так далее, — это (заряд. — RT) УР-77, шланг, который наполнен пластитом», — цитирует Киселёва РИА Новости.

Согласно последним данным Минобороны РФ, обнародованным вечером 26 августа, сапёры обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины свыше 620 тыс. взрывоопасных предметов.

«Всего проверено 20 437,7 га территории, 1556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 км дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов», — заявил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.