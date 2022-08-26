Минобороны: почти 25 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
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«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3655 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 680 474 человека, из которых 587 186 детей», — заявил Мизинцев.
Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.