Минобороны: украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили обеспокоенность, что в результате этой «бесчеловечной провокации» могут пострадать мирные граждане.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реки Сейм и Любка в городе Путивле Сумской области, которые планируют подорвать для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.