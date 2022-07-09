Минобороны: украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом

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Боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.
Минобороны: украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили обеспокоенность, что в результате этой «бесчеловечной провокации» могут пострадать мирные граждане.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реки Сейм и Любка в городе Путивле Сумской области, которые планируют подорвать для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.

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