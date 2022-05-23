Минобороны России: ВСУ заминировали мосты в Путивле для антироссийской провокации
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«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что подобные действия свидетельствуют о полном пренебрежении Киева нормами морали и положениями международного гуманитарного права.
Также в Минобороны заявили, что украинские боевики нацбатальонов и подразделения Вооружённых сил Украины оборудовали огневые позиции в школах Одессы и разместили на прилегающей территории тяжёлую военную технику.