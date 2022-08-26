«В связи с большими потерями»: в Минобороны РФ сообщили об отступлении двух бригад ВСУ

Две механизированные бригады ВСУ покинули свои позиции в районе Новомихайловки (ДНР) и Дибровного (Харьковская область) из-за больших потерь и утраты боеспособности, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За минувшие сутки союзные войска в ходе спецоперации нанесли удары по живой силе и технике противника в 163 районах. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода РСЗО «Град», два взвода гаубиц Д-30 и два взвода орудий «Гиацинт-Б». Также прямым попаданием высокоточного боеприпаса была уничтожена американская гаубица М777, обстреливавшая территорию Запорожской АЭС.

Украинские военные из 53-й и 93-й механизированных бригад ВСУ оставили свои позиции и покинули район боевых действий «в связи с большими потерями и утратой боеспособности». Эти подразделения были дислоцированы близ Новомихайловки (ДНР) и Дибровного (Харьковская область), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Вооружённые силы РФ также поразили позиции 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады теробороны в районе Яковлевки (на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР). В результате ликвидированы более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

За минувшие сутки уничтожено девять пунктов управления ВСУ, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор наведения зенитно-ракетного комплекса С-300. Удары по живой силе и военной технике противника нанесены в 163 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода гаубиц Д-30 и два взвода орудий «Гиацинт-Б».

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть БПЛА и перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также баллистическую ракету «Точка-У».

Отдельно в Минобороны отметили непрекращающиеся украинские атаки на Запорожскую АЭС, которую за сутки несколько раз обстреляли из крупнокалиберных орудий. По словам Конашенкова, четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, ещё один — в районе специального корпуса №1.

Позицию, с которой вёлся обстрел, удалось выявить, после чего американская гаубица М777 была уничтожена прямым попаданием высокоточного боеприпаса.

Ежедневная сводка Минобороны

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Обстановка в Донбассе

Согласно оперативным данным СЦКК ДНР, по состоянию на 15:00 26 августа на территории республики зафиксировано уже 54 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», которые ВСУ продолжают дистанционно разбрасывать на неподконтрольных территориях. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Накануне в результате обстрелов погибли двое жителей Горловки, ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Кроме того, в СЦКК сообщили о повреждении 34 жилых домов и девяти объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

Также по теме «Есть чего бояться»: как киевский режим препятствует трибуналу над азовцами и военнослужащими ВСУ Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для проведения судебного процесса над националистами и военнослужащими ВСУ подготовлено несколько...

За минувшие сутки националисты выпустили более 330 различных боеприпасов по территории ДНР. Использовались реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 155 и 152 мм, 120-мм миномёты.

Наёмники разочаровались в украинском командовании

На днях в немецком издании Der Spiegel вышел материал, в котором воюющие на стороне Киева иностранные наёмники выразили сильное разочарование в командовании ВСУ. По словам боевиков, многие украинские военные злоупотребляют властью и демонстрируют непрофессионализм. В частности, наёмников направляют на передовую без предварительной подготовки и должного подкрепления, а эвакуацией таких подразделений зачастую пренебрегают.

Кроме того, не единичны случаи торговли оружием и организованного грабежа. Так, наёмник из Франции признался, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах у местных жителей.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал, в свою очередь, канадский боец.