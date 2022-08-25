«Есть чего бояться»: как киевский режим препятствует трибуналу над азовцами и военнослужащими ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для проведения судебного процесса над националистами и военнослужащими ВСУ подготовлено несколько локаций. По его словам, «под трибунал будут подведены все военные преступники». Первое разбирательство запланировано в Мариуполе на конец августа. Киев выступает категорически против проведения судебного процесса, в противном случае угрожает РФ запретом на любые переговоры. В Москве и Донецке полагают, что режим Зеленского опасается обнародования фактов военных преступлений националистов и ВСУ. Как ожидают эксперты, трибунал будет иметь широкий негативный резонанс для украинских властей.

В Донецкой Народной Республике подготовлено несколько мест для проведения трибунала над пленными украинскими военнослужащими и националистами полка «Азов»*. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире RUTUBE-канала «Соловьёв LIVE».

«Под трибунал будут подведены все военные преступники. Это не только азовцы», — сказал руководитель республики.

Пушилин пояснил, что по мере работы со свидетелями и пострадавшими следствие выявило факты «не менее ужасных и более циничных» преступлений, которые совершали представители регулярной украинской армии. По словам Пушилина, у части украинских военнослужащих с 2014 года «очень серьёзно поломалась голова» из-за идей превосходства одной нации над другой.

Глава ДНР пообещал, что судебный процесс будет носить открытый характер. Как отметил Пушилин, для Донецкой Народной Республики важно, чтобы о военных преступлениях киевского режима узнал весь мир.

По словам главы республики, больше всего этого боятся киевский режим и его иностранные «покровители». Пушилин заявил, что с запуском судебного процесса «станет понятно, кого поддерживает Запад и что это за нелюди, которые совершают такие преступления».

Руководитель ДНР не стал называть точную дату начала судебного процесса. Как сообщали ранее власти республики, первый трибунал состоится в Мариуполе до конца лета. В Донецке ожидают, что своих наблюдателей на трибунал пришлют Россия, Белоруссия, Сирия.

«За рамками своих же уставов»

Во вторник, 23 августа, МИД Украины призвал иностранные государства и международные структуры осудить грядущий трибунал на территории ДНР. Ответственность за его организацию Киев возложил на российскую сторону.

«Украина обращает внимание международного сообщества на тщательную и целенаправленную подготовку Кремля к совершению этого преступления. Анонсированное РФ судилище является ничтожным и неправомерным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В Киеве считают, что организация трибунала над националистами и военнослужащими Украины нарушает положения международного гуманитарного права, в том числе нормы, зафиксированные в Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года.

«Украина призывает международных партнёров — международные организации и государства — решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности обращения с военнопленными», — утверждают в МИД Украины.

В ООН также выступают против подготовки проведения трибунала над националистами и военнослужащими Украины.

23 августа на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара Всемирной организации по правам человека Равина Шамдасани усомнилась в беспристрастности будущего судебного процесса и призвала РФ «обеспечить независимым наблюдателям доступ ко всем лицам, задержанным в связи с конфликтом на Украине».

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал безосновательными упрёки Киева и ООН.

Как пояснил специалист, украинских солдат и боевиков будут судить за запрещённые методы ведения войны и преступления против человечности: истребление мирных жителей, пытки, насильственные перемещения и другие формы издевательств над гражданскими лицами и пленными.

Солдаты ВСУ и националисты Украины после пленения

РИА Новости

© Алексей Куденко

Как известно, такие действия запрещены сразу несколькими международными конвенциями, а также национальным законодательством республик Донбасса и РФ.

«Ссылки на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными выглядят нелогичными. Украинских националистов и солдат обвиняют не в том, что они служили в рядах ВСУ и Нацгвардии, а в том, что они действовали за рамками своих же уставов и самым грубым образом нарушали основополагающие права человека», — сказал Брутер.

Эксперт отметил, что проведённые в ДНР следственные действия подтвердили оправданность выдвинутых ранее обвинений. В связи с этим судебные органы народной республики имеют полное право выносить наказания боевикам и солдатам Украины.

Разоблачающие показания

Чтобы не допустить трибунала, киевский режим готов пойти на крайние меры и отказаться от перспективы каких-либо переговоров с РФ. Так, в ночь на 22 августа в своём традиционном обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не потерпит «судилища» над азовцами и военнослужащими ВСУ.

«Если это мерзкое судилище произойдёт, если наших людей в нарушение всех договорённостей, всех международных правил заведут в эти декорации, если будет издевательство... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров», — пригрозил Зеленский.

В Москве полагают, что радикальная реакция украинского лидера вызвана осознанием масштабов резонанса от показаний боевиков и военнослужащих Украины. Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленскому и «киевскому режиму есть чего бояться».

«Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского», — написал спикер нижней палаты парламента РФ в своём Telegram-канале.

Как отметил Володин, именно Зеленский и его окружение отдавали приказы «бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей». По этой причине, по мнению госдеятеля, украинский президент делает всё возможное, чтобы не допустить проведения трибунала.

«Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», — добавил Володин.

По данным российской стороны, ВСУ грубо нарушают международные нормы и применяют «тактику выжженной земли». Об этом 24 августа заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, выступая в Ташкенте на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

Военнослужащий около здания администрации главы ДНР, повреждённого в результате обстрела ВСУ 23 августа

РИА Новости

© Илья Питалев

«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населённые пункты, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданским лицам и инфраструктуре» — сказал Шойгу.

Наряду с этим, сообщил глава Минобороны РФ, у российской стороны есть доказательства нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. Шойгу напомнил о заполонивших ранее интернет кадрах пыток и зверских расправ с российскими военнослужащими.

Добавим, что в среду МВД РФ объявило награду за помощь в задержании нынешних командиров «Азова» Константина Немичева и Сергея Величко, которые пытали и с особой жестокостью убивали российских военнослужащих.

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Однако бесчеловечность киевского режима распространяется и на украинских пленных. В своём выступлении Шойгу обратил внимание участников встречи на удар по СИЗО в Еленовке, который ВСУ нанесли 29 июля. В результате погибли 50 украинцев, 73 получили ранения. По мнению министра обороны РФ, таким образом Киев запугивает своих солдат, опасаясь их разоблачающих показаний.

Как полагают эксперты, судебный процесс над военными преступниками из числа радикалов и военнослужащих Украины имеет большое морально-политическое значение и непременно должен состояться.

«Это напоминание Киеву и всему миру о том, что действия режима Зеленского не имеют ничего общего с правами человека. Очень важно, если признательные показания дадут сами украинские военные, рассказывая про сознательные обстрелы жилых районов, издевательства над гражданскими и о том, как Киев решил с ними расправиться ударом по Еленовке», — говорит Брутер.

В комментарии RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток сорвать организацию трибунала. В частности, ВСУ продолжат обстреливать Донецк и другие населённые пункты, до которых сейчас достаёт их артиллерия.

Разрушенное обстрелом ВСУ место содержания пленных украинских боевиков в Еленовке

РИА Новости

«Подтверждением тому можно считать обстрел Донецка 23 августа, в ходе которого прилетело и в администрацию Пушилина. Видимо, режим Зеленского пытается запугать руководство республики, которое решительно настроено на проведение трибунала», — рассуждает политолог.

Неменский убеждён, что грядущий судебный процесс «будет иметь широкий и негативный для Киева международный резонанс», даже несмотря на его возможный тотальный саботаж со стороны западных СМИ.

«В западных медиа сейчас очень жёсткая цензура. Скорее всего, они попытаются дискредитировать трибунал. Однако информация, которая будет озвучена там, всё равно просочится на Запад. Я думаю, что различные политические и общественные силы будут использовать факты преступлений националистов и ВСУ для критики режима Зеленского и западной помощи Киеву», — подчеркнул Неменский.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.