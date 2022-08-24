МВД объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова»
- РИА Новости
«За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявили в МВД России.
Их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».
Обоих фигурантов объявили в межгосударственный розыск, их заочно арестовали.
В апреле Следственный комитет России заявил о причастности двух командиров «Азова» Немичева и Величко к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.