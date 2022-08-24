военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МВД объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова»

Короткая ссылка
МВД России объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих.
МВД объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова»
  • РИА Новости

«За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявили в МВД России.

Их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

Обоих фигурантов объявили в межгосударственный розыск, их заочно арестовали.

В апреле Следственный комитет России заявил о причастности двух командиров «Азова» Немичева и Величко к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить