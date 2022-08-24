МВД объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова»

МВД России объявило награду 1 млн рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих.

«За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявили в МВД России.

Их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

Обоих фигурантов объявили в межгосударственный розыск, их заочно арестовали.

В апреле Следственный комитет России заявил о причастности двух командиров «Азова» Немичева и Величко к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.