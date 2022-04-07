СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к посягательству на жизнь российских военных

Следственный комитет России заявил о причастности двух командиров украинского нацбатальона «Азов» к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных.

Об этом говорится в сообщении СК по итогам выездного совещания в Донецке под руководством председателя СК Алекандра Бастрыкина.

«Следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области», — отмечается в сообщении.

В Следственном комитете заявили, что Величко и Немичева заочно привлекли в качестве обвиняемых в преступлении по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащих).

В сообщении говорится, что принимаются меры к их розыску и аресту.

Ранее стало известно, что Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию преступлений украинских военных.