СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к посягательству на жизнь российских военных
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СК по итогам выездного совещания в Донецке под руководством председателя СК Алекандра Бастрыкина.
«Следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области», — отмечается в сообщении.
В Следственном комитете заявили, что Величко и Немичева заочно привлекли в качестве обвиняемых в преступлении по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащих).
В сообщении говорится, что принимаются меры к их розыску и аресту.
Ранее стало известно, что Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию преступлений украинских военных.