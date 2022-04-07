Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, где провёл совещание по расследованию преступлений украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

В ходе мероприятия главе СК доложили о первых результатах работы подразделений ведомства, которые участвуют в расследовании преступлений украинских властей против населения Донбасса.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине.