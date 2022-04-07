Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины

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01 апреля 2022 | 20:57
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, где провёл совещание по расследованию преступлений украинских военных.
Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
В ходе мероприятия главе СК доложили о первых результатах работы подразделений ведомства, которые участвуют в расследовании преступлений украинских властей против населения Донбасса.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине.