Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины
07 апреля 2022

Бастрыкин провёл в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, где провёл совещание по расследованию преступлений украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

В ходе мероприятия главе СК доложили о первых результатах работы подразделений ведомства, которые участвуют в расследовании преступлений украинских властей против населения Донбасса.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине.