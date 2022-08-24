Шойгу: Киев расправляется с пленными украинскими военными, опасаясь разоблачений

Киев расправляется с украинскими солдатами, добровольно сдавшимися в плен, опасаясь их разоблачающих показаний. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом глава российского Минобороны сказал на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он отметил, что большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно сдаются в плен.

«Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», — сказал Шойгу.

В качестве примера он привёл нанесение удара по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона «Азов»*, в результате которого 50 человек погибли, 73 были ранены.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.