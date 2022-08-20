«Единственно верное решение»: Шойгу заявил, что Россия начала спецоперацию из-за неприемлемых угроз своей безопасности

На Украине сформировались неприемлемые угрозы для безопасности России, из-за чего было принято решение о начале специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления против жителей Донбасса, а НАТО приступило к военному освоению украинской территории. Как отметил министр, в этих условиях Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о начале спецоперации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России. Об этом он высказался в ходе пленарного заседания I Международного антифашистского конгресса в субботу, 20 августа.

Шойгу напомнил, что на протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан Донецкой и Луганской народных республик.

«Погибли тысячи ни в чём не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал министр.

В этой связи, продолжил Шойгу, Верховный главнокомандующий «принял единственно верное решение», начав спецоперацию, главной задачей которой стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Украины.

Как подчёркивал в ходе визита в Туркменистан в конце июня Владимир Путин, решительные действия России по защите собственных интересов были во многом продиктованы позицией западных стран.

«То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Им давно нужен был какой-то внешний враг, вокруг угрозы от которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Я говорю прежде всего про Штаты», — отмечал российский лидер.

В то же время Шойгу обратил внимание, что в начале спецоперации российские военные столкнулись с «бесчеловечной тактикой украинских формирований», которые пользуются мирными жителями как живым щитом и применяют объекты гражданской инфраструктуры в своих целях.

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«Терпя поражение на земле и отступая, они целенаправленно уничтожают всё вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», — подчеркнул Шойгу.

Как отметил министр, это отчасти объясняется составом украинской армии, в которой после госпереворота в 2014 году были сформированы националистические батальоны, «исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».

О том, что действия ВСУ несут угрозу мирному населению и противоречат нормам международного права, сообщала и правозащитная организация Amnesty International. В начале августа организация опубликовала доклад, в котором были зафиксированы случаи, когда ВСУ создавали угрозу для мирного населения. В документе сообщалось, что украинские военные нарушали правила ведения боя, размещая вооружения в школах и больницах.

«С высоких европейских трибун продвигается русофобская идея»

Шойгу также назвал проявлением нацизма инициативу ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян.

«Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал министр.

Он добавил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности рядом прибалтийских государств.

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», — отметил Шойгу.

Напомним, что с инициативой ввести запрет на въезд в ЕС для россиян выступила Эстония. 17 августа соответствующую идею высказал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Вскоре в Финляндии также заявили, что правительство ограничит выдачу туристических виз россиянам до 10% от текущего объёма.

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Позднее Эстония также заявила, что предложит Еврокомиссии ввести против России ещё один, восьмой по счёту пакет санкций. 19 августа в эстонском МИД заявили, что считают целесообразным распространение санкций на поездки граждан РФ через Европу.

Согласно последующим выступлениям представителей стран — членов ЕС, в объединении нет единой позиции по вопросу выдачи виз россиянам. В частности, об этом высказалась советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Она отметила, что в эффективности этой меры сомневаются в Германии и в ряде стран юга Европы, где стоит вопрос о восстановлении туристической сферы после пандемии.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что намерены согласовать действия стран — членов Евросоюза в сфере визовых ограничений. Как заявила представитель ЕК Анита Хиппер, уже утвердившие визовые ограничения государства не прекращали визовую деятельность полностью, документы выдаются «по гуманитарным соображениям».

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Вместе с тем она подтвердила информацию о том, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге в конце августа обсудят визовые ограничения для всех граждан России.

В МИД России допустили, что ЕС действительно примет решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом 18 августа заявил замглавы департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель МИД подчеркнул, что эти шаги не останутся без должного ответа российской стороны.