Шойгу: закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии актуален
- РИА Новости
Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.
«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», — сказал он.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого ранее запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.