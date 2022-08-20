Шойгу: закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии актуален

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно.

Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», — сказал он.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого ранее запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.