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Шойгу: закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии актуален

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно.
Шойгу: закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии актуален
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», — сказал он.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого ранее запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

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