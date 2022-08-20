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Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.
Шойгу: решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

Как отметил министр, порядка восьми лет Киев методично совершал ужасающие преступления в отношении граждан Донецкой и Луганской народных республик, в результате чего гибли обычные люди, включая детей.

«Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу сказал, что на фоне всего этого президент России Владимир Путин «принял единственно верное решение — о проведении специальной военной операции».

Одной из главных целей операции является защита жителей Донбасса от устроенного Киевом и украинскими военными геноцида.

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