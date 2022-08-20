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Шойгу: многие украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к России

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией.
Шойгу: многие украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к России
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

«Особый разговор — о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что на Украине на официальном уровне прославлялись силы, сотрудничавшие с фашистской Германией. Верховная рада даже провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость.

«После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру — всё, что связано с нашей страной», — сказал глава Минобороны.

При этом он отметил, что многие на Украине не приняли такую политику.

«В том числе жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция», — подчеркнул Шойгу.

В декабре 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран, 49 воздержались. 

США и Украина стали единственными странами, которые проголосовали против принятия Генассамблеей ООН резолюции.

* Украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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