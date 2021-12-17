Против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма проголосовали только США и Украина
- РИА Новости
Отмечается, что 130 стран поддержали резолюцию, воздержались 49.
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Согласно документу, странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры, «с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны».
В начале сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к экстремистской деятельности.