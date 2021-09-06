Генпрокурор России предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму
- РИА Новости
«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — цитирует Краснова ТАСС.
В июле сообщалось, что Россия призвала США и Украину поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Дипломаты отметили, что Москва ежегодно представляет резолюцию Генассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма».