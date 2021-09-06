Генпрокурор России предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к экстремистской деятельности.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — цитирует Краснова ТАСС.

В июле сообщалось, что Россия призвала США и Украину поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Дипломаты отметили, что Москва ежегодно представляет резолюцию Генассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма».