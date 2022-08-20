«Химический терроризм»: в Минобороны РФ заявили о применении Киевом отравляющих веществ против российских военных
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Киевские власти санкционировали применение отравляющих веществ против российских военнослужащих. Об этом заявили 20 августа в Минобороны РФ.
«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как заявили в министерстве, 31 июля российских военных, выполнявших задачи в Запорожской области, доставили в военный госпиталь с признаками сильного отравления. «В результате проведённого обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа ВМ», — отметили в ведомстве.
Наличие этого вещества во взятых у военнослужащих пробах подтвердил анализ, проведённый специалистами Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что Россия готовит подтверждающие документы с результатами всех проведённых анализов.
«Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) через постоянное представительство России», — заявили в Минобороны РФ.
Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с RT высказался об обнаруженном в пробах российских военных веществе.
«Ботулотоксин типа «В» — это один из самых сильных органических ядов, которые вообще известны человечеству. Выделяется он бактериями Clostridium botulinum. Это анаэробные бактерии, то есть они должны жить в условиях полного отсутствия кислорода», — сказал Никулин.
Напомним, что с начала российской спецоперации на Украине оборонное ведомство неоднократно предупреждало о подготовке украинской стороной провокаций с применением различных отравляющих веществ.
- РИА Новости
- © Константин Морозов
В частности, в конце июля в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона планирует взорвать в Славянске ёмкости, содержащие 120 т химически опасного вещества под названием гексан. По данным ведомства, в случае реализации этих планов могло образоваться токсичное облако, способное распространиться более чем на 10 км.
В июне в Минобороны РФ заявили, что в Сумской области украинские спецслужбы готовят провокацию с отравляющими веществами. Как заявили в ведомстве, украинская сторона намеревалась распылить сильнодействующие отравляющие вещества, чтобы обвинить в этом Россию. В то же время в министерстве подчеркнули, что российские запасы химоружия были уничтожены в соответствии с международными договорённостями в этой сфере.
Помимо этого, в апреле в ведомстве рассказали о минировании украинскими спецслужбами хранилища с 120 т хлора в Харьковской области. Как отметили в министерстве, объект планировалось взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлёкшей гибель местных жителей.
Госпитализация главы ВГА Херсона
Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что на фоне получения доказательств применения Киевом отравляющих веществ проводится дополнительное расследование отравления главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Напомним, Сальдо сообщил о своей госпитализации 4 августа. В публикации в своём Telegram-канале он заявил, что министр здравоохранения Херсонской области настоял на немедленном медобследовании главы военно-гражданской администрации (ВГА), сославшись на внешний вид Сальдо.
По словам главы администрации, прибывшие на место врачи приняли решение о немедленной госпитализации. На следующий день агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу администрации региона, что Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского.
20 августа в официальном Telegram-канале Сальдо появилось сообщение, что он идёт на поправку.
«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — говорится в сообщении.