Минобороны: Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима
- РИА Новости
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведённых анализов», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России.
Ранее в Минобороны России заявили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества.
В результате обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа В.
В начале июня посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия уведомила ОЗХО о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ.