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Минобороны: Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима

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В российском Министерстве обороны заявили, что в ближайшее время Россия официально направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства химического терроризма киевского режима.
Минобороны: Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима
  • РИА Новости

«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведённых анализов», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества.

В результате обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа В.

В начале июня посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия уведомила ОЗХО о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ.

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