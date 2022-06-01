Постпред Шульгин: Россия уведомила ОЗХО о возможных провокациях Украины с химвеществами

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Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия уведомила Организацию по запрещению химического оружия о возможных провокациях украинской стороны с использованием химических веществ.
Постпред Шульгин: Россия уведомила ОЗХО о возможных провокациях Украины с химвеществами
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«В общей сложности за последнее время направили 12 вербальных нот, в которых подробно написали о местах и способах предполагаемых провокаций (украинской стороны. — RT)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Шульгин заявил, что секретариат ОЗХО не обращает внимания на приводимые Россией факты использования Украиной химического оружия.

В начале мая Минобороны России сообщало, что СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения российской стороны.

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