Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что секретариат ОЗХО не обращает внимания на приводимые Россией факты использования Украиной химического оружия.

По словам Шульгина, большинство стран — участниц организации признают недопустимость использования токсических химикатов.

«Однако евро-атлантическое партнёрство подчинило себе ОЗХО, сделав её платформой сведения политических счётов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну», — приводит слова Шульгина РИА Новости.

В начале мая Минобороны России сообщало, что СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения российской стороны.

В апреле Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.