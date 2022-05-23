Россия заявила, что ОЗХО не обращает внимания на факты использования Украиной химоружия
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По словам Шульгина, большинство стран — участниц организации признают недопустимость использования токсических химикатов.
«Однако евро-атлантическое партнёрство подчинило себе ОЗХО, сделав её платформой сведения политических счётов. Поэтому они не хотят слышать, что Россия говорит, возлагая всю ответственность на нашу страну», — приводит слова Шульгина РИА Новости.
В начале мая Минобороны России сообщало, что СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения российской стороны.
В апреле Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.