Постпред России про ОЗХО Шульгин заявил о росте угрозы провокаций с химоружием на Украине

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Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.
Постпред России про ОЗХО Шульгин заявил о росте угрозы провокаций с химоружием на Украине
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Юго-восток Украины — это промышленный район, где есть много химических предприятий, и достаточно организовать какую-либо провокацию, подорвать ёмкость с хлором или аммиаком, чтобы вызвать техногенную катастрофу», — цитирует ТАСС его заявление.

По словам Шульгина, риск подобных провокаций увеличивается.

«По мере того как вокруг националистических батальонов сжимается кольцо окружения в Донбассе... они будут идти на любые действия», — заключил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.

Он призвал население найти укрытие, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, и плотно закрыть двери и окна.

По данным СК России, на территории «Зари» остаётся более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислот и аммиака.

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