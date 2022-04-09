В ЛНР сообщили, что в Рубежном взорвана цистерна с азотной кислотой

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В Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР сообщили, что в Рубежном взорвана цистерна с азотной кислотой
  • РИА Новости

«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный, 9—14 м/с, следовательно, облако пойдёт, как и в прошлый раз, на северо-восток», — написал он в Telegram.

Подполковник призвал население найти укрытие, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, и плотно закрыть двери и окна.

Ранее в Минобороны России предупредили, что боевики украинских националистических формирований заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке, они планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики.

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