Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва цистерны с химикатами в Рубежном
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«Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населённых пунктах Луганской Народной Республики», — сообщается на сайте СК России.
В ведомстве напомнили, что 9 апреля украинские военные подорвали цистерну с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в Рубежном.
По данным СК, на территории «Зари» остаются более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислот и аммиака.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.