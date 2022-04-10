Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва цистерны с химикатами в Рубежном

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва цистерны с химическими веществами в городе Рубежном.

«Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населённых пунктах Луганской Народной Республики», — сообщается на сайте СК России.

В ведомстве напомнили, что 9 апреля украинские военные подорвали цистерну с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в Рубежном.

По данным СК, на территории «Зари» остаются более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислот и аммиака.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.