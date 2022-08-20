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Минобороны: Киев в Запорожской области применил отравляющие вещества против военных России

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RT
В Минобороны России заявили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества.
Минобороны: Киев в Запорожской области применил отравляющие вещества против военных России
  • РИА Новости

«31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населённого пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведённого обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа В», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что режимом президента Украины Владимира Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ.

«В целях установления причин отравления специалистами Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (город Санкт-Петербург) проведён дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа В», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке. Позднее спасателям удалось устранить утечку.

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