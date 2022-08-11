МЧС ДНР: спасатели устранили утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке

Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«Силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении в Telegram.

Для ликвидации аварии было привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об утечке аммиака после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

В результате обстрела на территории завода произошёл пожар на площади 600 квадратных метров.