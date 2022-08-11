военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МЧС ДНР: спасатели устранили утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке

Короткая ссылка
Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«Силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении в Telegram.

Для ликвидации аварии было привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об утечке аммиака после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

В результате обстрела на территории завода произошёл пожар на площади 600 квадратных метров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить