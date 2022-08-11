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МЧС ДНР: площадь пожара на пивзаводе в Донецке составляет 600 квадратных метров

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Площадь пожара на Донецком пивоваренном заводе в Калининском районе города составляет 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«На территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 м²», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным ведомства, в момент происшествия на территории завода находились 32 человека.

По предварительной информации, один человек погиб и ещё двое пострадали.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что утечка аммиака произошла после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.

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