МЧС ДНР: площадь пожара на пивзаводе в Донецке составляет 600 квадратных метров
«На территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 м²», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным ведомства, в момент происшествия на территории завода находились 32 человека.
По предварительной информации, один человек погиб и ещё двое пострадали.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что утечка аммиака произошла после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.