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Власти: состояние здоровья главы администрации Херсонской области Сальдо улучшилось

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Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо улучшилось, он идёт на поправку, сообщили власти региона.
Власти: состояние здоровья главы администрации Херсонской области Сальдо улучшилось
  • Gettyimages.ru

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — говорится в его Telegram-канале.

Как уточняется, лечение руководителя администрации поручено специалистам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского.

Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

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