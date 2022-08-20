Власти: состояние здоровья главы администрации Херсонской области Сальдо улучшилось

Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо улучшилось, он идёт на поправку, сообщили власти региона.

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — говорится в его Telegram-канале.

Как уточняется, лечение руководителя администрации поручено специалистам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского.

Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.