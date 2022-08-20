Власти: состояние здоровья главы администрации Херсонской области Сальдо улучшилось
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«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию», — говорится в его Telegram-канале.
Как уточняется, лечение руководителя администрации поручено специалистам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского.
Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.