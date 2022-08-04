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Глава Херсонской администрации Сальдо сообщил о своей госпитализации

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошёл министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании», — написал он в своём Telegram-канале.

После отказа Сальдо от медосмотра министр привёл в его кабинет медиков, которые настояли на немедленной госпитализации.

«Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — объяснил он.

Сальдо назначил исполняющим обязанности главы Херсонской области председателя правительства региона Сергея Елисеева на время своего отсутствия.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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