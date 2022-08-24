«Делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан»: Шойгу заявил о сознательном замедлении темпов СВО на Украине

Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права в ходе специальной военной операции на Украине, сказал Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц ШОС. По его словам, ВС РФ принимают все возможные меры для пресечения жертв среди гражданских, что замедляет темпы наступления, но российская сторона делает это сознательно. Он также указал, что на освобождённых от украинских националистов территориях организовывается «системная работа по налаживанию мирной жизни», тогда как ВФУ «применяют тактику выжженной земли».

Вооружённые силы Российской Федерации целенаправленно замедлили темпы наступления в ходе специальной военной операции в поддержку республик Донбасса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно», — сказал Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что российские военные на освобождённых территориях «организовали системную работу по налаживанию мирной жизни», тогда как вооружённые формирования Украины «применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы».

«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населённые пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», — пояснил глава оборонного ведомства.

Министр также указал, что киевский режим расправляется с собственными солдатами, чтобы не допустить их добровольной сдачи.

«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывает оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», — заявил Шойгу.

В качестве примера министр привёл факт нанесения ВСУ удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе из нацбатальона «Азов», в результате чего 50 человек погибли, ещё 73 получили ранения. Кроме того, российская сторона имеет доказательства нарушения Киевом международных норм обращения с военнопленными.

Говоря о целях СВО, он подчеркнул, что необходимость её проведения продиктована угрозами со стороны киевского режима жителям Донбасса, а в дальнейшем и России, отказом от выполнения Минских соглашений. Шойгу указал, что спецоперация «идёт по намеченному плану, все задачи будут выполнены».

По его мнению, поставки странами коллективного Запада вооружений Украине лишь затягивают конфликт и множат число жертв.

Министр обороны РФ также констатировал, что конфликт на Украине стал для Запада очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России. При этом были проигнорированы озабоченности Москвы по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь — по нейтральному статусу Украины, хотя российская сторона прилагала «значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях».

«Сегодня против России развязана жёсткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», —пояснил Шойгу.

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Ранее министр обороны РФ на Московской конференции по международной безопасности указывал, что в ходе спецоперации был развеян миф о «супероружии» Запада, поставляемом украинским военным. Он также обратил внимание на то, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие. В свою очередь, президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия начала СВО на Украине в полном соответствии с Уставом ООН.

Позднее Шойгу в ходе пленарного заседания I Международного антифашистского конгресса констатировал, что решение о проведении СВО было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, при этом российским военным пришлось столкнуться с «бесчеловечной тактикой украинских формирований», которые пользуются мирными жителями как живым щитом и применяют объекты гражданской инфраструктуры в своих целях.