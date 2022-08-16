«Информационные провокации»: Шойгу отверг возможность применения Россией ядерного и химического оружия на Украине

Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, заявил Сергей Шойгу. По его словам, у российских ВС нет необходимости в задействовании ядерного потенциала для достижения поставленных в рамках специальной военной операции целей. Министр обороны также указал, что России на Украине противостоят объединённые силы Запада, а все операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне. Москва начала спецоперацию в поддержку Донбасса в полном соответствии с уставом ООН, подчеркнул Владимир Путин. Как заметил глава государства, текущая ситуации на Украине свидетельствует о том, что «США пытаются затянуть этот конфликт».

Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей, — сказал Шойгу. — Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».

При этом утверждения о возможном применении на Украине химического оружия он назвал абсурдными. Напомним, что Россия полностью уничтожила все запасы химоружия в 2017 году. «Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещённых военно-биологических исследований», — добавил он.

При этом Шойгу подчеркнул, что российским ВС на Украине противостоят объединённые силы Запада, которые управляют киевским режимом в гибридной войне против РФ.

«Операции Вооружённых сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», — указал глава Минобороны, заметив, что НАТО начало развёртывание дополнительных войск на «восточном флаге» ещё до начала СВО.

В ходе спецоперации был развеян миф о «супероружии» Запада, поставляемого украинским военным, добавил Шойгу. По его словам, противотанковые комплексы Javelin, некие «уникальные» беспилотники, РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы и другие виды вооружений «переламываются» в боях.

«Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», — министр обороны РФ.

Обращение Владимира Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности

В свою очередь, Владимир Путин, обращаясь к участникам Московской конференции по международной безопасности, указал, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН: «Цели этой операции определены ясно и чётко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида».

Глава государства подчеркнул, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, пытаются подчинить независимые страны своей воле ради сохранения собственного доминирования. В этой связи коллективный Запад целенаправленно разваливает систему евробезопасности и сколачивает всё новые военные альянсы.

«Для удержания своей гегемонии ему нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-России», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением. В том числе тяжёлым», — пояснил Путин.

Он добавил, что текущая ситуация на Украине свидетельствует о том, что «США пытаются затянуть этот конфликт».

Сводка Минобороны

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 16 августа, после отступления 72-й механизированной бригады ВСУ из-под Артёмовска там обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, применение которых нарушает Женевскую конвенцию.

«Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», — сказал Конашенков.

Вместе с тем ВКС России ударом высокоточным оружием уничтожили свыше 20 националистов и ранили ещё до 30 боевиков 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. При ударе по позициям 72-й мотопехотной бригады вблизи Артёмовска подверглись уничтожению свыше 50 националистов и шесть единиц военной техники.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в Николаевской области, склад боеприпасов в ДНР и и склад горючего в Харьковской области.

В ходе контрбатарейной борьбы российские ВС поразили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и подавили три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотника и сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня.