Шойгу назвал абсурдными утверждения о возможном применении химоружия на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны.

«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что в отличие от США такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Ранее в Минобороны России заявили, что обстрелы территории пивоваренного завода в Донецке, в результате чего произошла утечка нескольких тонн аммиака, являются актом химического терроризма со стороны украинских войск.