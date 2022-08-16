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Шойгу назвал абсурдными утверждения о возможном применении химоружия на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны.
Шойгу назвал абсурдными утверждения о возможном применении химоружия на Украине
  • РИА Новости

«Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что в отличие от США такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Ранее в Минобороны России заявили, что обстрелы территории пивоваренного завода в Донецке, в результате чего произошла утечка нескольких тонн аммиака, являются актом химического терроризма со стороны украинских войск.

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