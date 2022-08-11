В МО России назвали химическим терроризмом утечку аммиака после обстрелов ВСУ в Донецке
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Накануне в ДНР сообщили об утечке аммиака после обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке.
«В результате обстрела повреждена 40-тонная ёмкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», — рассказал Мизинцев на брифинге.
Отмечается, что после взрыва сформировалось токсичное облако площадью 2 кв. км.
«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма», — добавил военачальник.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ возросло до четырёх.