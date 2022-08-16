«Реальность — с противоположным знаком»: как Запад и Киев пытаются переложить вину за ситуацию с ЗАЭС на Россию

Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создаёт Россия, заявили в МИД РФ. Факты свидетельствуют о том, что удары по станции наносятся ВСУ, отметили в ведомстве. Там также сообщили, что зацикленностью на «российской угрозе» Запад прикрывает свои внешнеполитические провалы и вновь ставит русофобские взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Россия настоятельно призывает Вашингтон, Брюссель «и прочие столицы» незамедлительно повлиять на Киев, чтобы принудить его к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий. По мнению экспертов, стратегия Запада по игнорированию преступных действий ВСУ в отношении ЗАЭС опасна и чревата ужасающими последствиями для всей Европы.

Западные страны вновь «опускаются до откровенной лжи», утверждая, что угрозы для ЗАЭС создаёт Россия, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в том числе в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооружёнными формированиями, действующими по приказам из Киева», — заявила Захарова.

По её словам, зацикленностью на «российской угрозе» Запад прикрывает свои внешнеполитические провалы и вновь ставит русофобские взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности.

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«Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий. Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что заявления «не по адресу», распространяемые Евросоюзом «ради мнимых политических очков», однозначно воспринимаются киевской властью «как отмашка на то, чтобы создавать препятствия для проведения международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС».

«Решительно осуждаем попытки воспрепятствовать этой миссии. В тесном взаимодействии с агентством и его руководством будем делать всё необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны», — заявила Захарова.

Таким образом она прокомментировала совместное заявление более 40 стран, по большей части западных, по Запорожской АЭС, в котором Россия обвиняется в нарушении принципов безопасности.

В свою очередь, это заявление оценил и постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«В этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, ни при каких обстоятельствах. Но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе. Этого нет», — заявил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

МИД России

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, отсутствие даже упоминания обстрелов поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по ЗАЭС, что чревато катастрофой. Постпред РФ при МАГАТЭ также подчеркнул, что это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и «носит пропагандистский характер».

Удары ВСУ

Напомним, 14 августа представительство ЕС при международных организациях в Вене опубликовало совместное заявление более 40 стран, преимущественно западных, в котором говорится, что развёртывание российских военнослужащих на объекте атомной энергетики «недопустимо и является пренебрежением принципами технической и физической безопасности и охраны, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ».

«Присутствие российских вооружённых сил на Запорожской атомной электростанции не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также не позволяет МАГАТЭ выполнять свой мандат по обеспечению гарантий», — утверждается в заявлении.

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«(Это необходимо. — RT), чтобы оператор и украинские власти могли возобновить выполнение своих суверенных обязанностей в пределах международно признанных границ Украины, а действующий на законных основаниях обслуживающий персонал мог выполнять свои обязанности, не сталкиваясь с вмешательством извне, угрозами, а также неприемлемо тяжёлыми условиями труда», — отмечается в заявлении.

Говорится также, что это якобы позволит МАГАТЭ проводить проверки в соответствии с обязательствами Киева по гарантиям «в безопасных и надёжных условиях», а также своевременно.

В свою очередь, 15 августа Верховная рада Украины сообщила, что поддержала постановление об обращении к ООН, Европейскому союзу, ОБСЕ, а также парламентам и правительствам государств — членов МАГАТЭ с целью осудить действия России на ЗАЭС, которые якобы представляют большую угрозу.

Украинские депутаты также выступили с просьбой ввести санкции против «Росатома» и его дочерних компаний, а также лишить Россию привилегий и прав в рамках МАГАТЭ. Кроме того, предлагается запретить РФ принимать участие в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах под эгидой этого агентства.

Помимо этого, Верховная рада попросила МАГАТЭ и ООН принять необходимые меры для организации совместной миссии безопасности на ЗАЭС «с последующей демилитаризацией станции» и выводом вооружённых российских военных и техники с АЭС и всей прилегающей территории, включая город Энергодар.

Верховная рада

РИА Новости

Это обращение украинских депутатов вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал бредом.

«Полный бред и бессмысленное сотрясание воздуха, не имеющее никакого отношения к реальным задачам обеспечения безопасности ЗАЭС и близлежащих территорий, а главное — людей, находящихся на этих территориях», — подчеркнул Косачёв в комментарии ТАСС.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, вечером 15 августа только за два часа по Энергодару и району ЗАЭС ВСУ нанесли «около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий М-777». Об этом он написал в своём Telegram-канале. Как сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара, в районе Запорожской АЭС были зафиксированы взрывы.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем «для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Как заявил позднее пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, секретариат ООН считает, что его возможности по обеспечению логистики и безопасности позволят поддержать осуществление любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева в случае, если Украина и Россия дадут согласие на такую поездку.

«Апеллируют к здравому смыслу»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии RT, российская сторона очень аргументированно и объективно ответила на все необоснованные обвинения в совместном заявлении более 40 стран и Верховной рады.

«Комментарии официальных лиц РФ, в отличие от беспочвенных разглагольствований в совместном заявлении, апеллируют к здравому смыслу. Тема ответственности России за обстрелы украинской стороны даже звучит абсурдно. Вина РФ за действия Киева искусственно создана и раздувается Западом и его союзниками», — заявил эксперт.

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По мнению Оленченко, такая стратегия очень опасна, поскольку украинский режим в такой ситуации чувствует себя безнаказанным и продолжает осуществлять ядерный терроризм.

«Киев действует при попустительстве западных стран, которые несут ответственность за поведение украинских властей. Нынешние руководители государств Запада, видимо, не отдают себе отчёта, что обстрелы ЗАЭС ВСУ могут привести к аварии на станции и иметь ужасающие последствия для всей Европы. На их ликвидацию уйдут десятилетия. Но все эти факторы игнорируются, на Западе делают вид, что ничего такого не происходит. Это вызывает, мягко говоря, недоумение и возмущение», — сказал аналитик.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, страны Запада намеренно закрывают глаза на обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции.

«Все попытки и призывы России обратить внимание на то, что Киев атакует ЗАЭС, остаются без внимания. Западу выгодно не замечать преступные действия Киева, поскольку так проще в очередной раз создавать образ России как страны, которая якобы готова пожертвовать глобальной безопасностью из-за своих геополитических интересов. Однако реальность — с противоположным знаком: ЗАЭС обстреливают ВСУ», — констатировал Данюк в беседе с RT.

Он пояснил, что Запад сейчас всеми силами в политической плоскости пытается давить на Россию, чтобы она передала ЗАЭС под контроль киевского режима.

«Но это абсолютно немыслимо: территория Энергодара и Запорожской области освобождена, её никто отдавать обратно в руки националистов не собирается. Но ВСУ всё же, по всей видимости, не отпускает идея сорвать референдум о вхождении региона в состав России», — сказал Данюк.

Российские военные в районе Запорожской АЭС

AP

Оленченко, со своей стороны, объяснил, почему западные страны потворствуют недопуску на ЗАЭС сотрудников МАГАТЭ.

«Если агентство туда попадёт и проведёт экспертизу, то признает ответственность украинских военных за обстрелы станции. Этого в Европе и на Западе в целом не хотят, поэтому противятся всяческим шагам по проведению объективного контроля», — констатировал эксперт.

Схожего мнению придерживается и Данюк. По его словам, Запад и Киев боятся, что комиссия МАГАТЭ с максимальной точностью сможет определить, откуда исходят обстрелы.

«И тогда на официальном уровне будет заявлено о том, что именно Украина атакует ЗАЭС и пытается фактически с помощью ядерного терроризма проводить политику шантажа. У Запада и Киева всегда находятся всевозможные отговорки, чтобы правда не была зафиксирована. Западные страны мешают отправить делегацию МАГАТЭ на Украину, в то время как Россия готова предоставить гарантии безопасности», — заключил аналитик.