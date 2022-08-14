«В предаварийном режиме»: к чему могут привести дальнейшие обстрелы ВСУ Каховской ГЭС и ЗАЭС

Регулярные обстрелы украинской армии привели к остановке трёх из шести турбин Каховской ГЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, станция функционирует в предаварийном режиме. Киевские власти неоднократно предпринимали попытки разрушить гидроэлектростанцию. Сейчас удары по ней наносятся из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны РФ опасаются, что дальнейшая эскалация приведёт к экологической катастрофе и ухудшит обеспечение водой Запорожской АЭС, которая тоже нестабильно работает из-за ударов ВСУ. По мнению экспертов, основной груз ответственности за действия Киева несут США и структуры ООН.

Из-за постоянных обстрелов ВСУ на Каховской ГЭС остановлены три из шести турбин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удары по территории гидроэлектростанции наносятся управляемыми реактивными ракетами GMLRS, которые входят в арсенал РСЗО HIMARS американского производства.

«Из-за регулярных обстрелов Каховской ГЭС ракетами GMLRS из американских РСЗО HIMARS со стороны ВС Украины, в частности предпринятого 12 августа, были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Объект работает в предаварийном режиме», — говорится на сайте Минобороны России.

В военном ведомстве предупреждают, что сбои в функционировании систем производства электроэнергии и сброса воды на Каховской ГЭС могут нарушить работу объединённой энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС.

В результате это не только «повлечёт сбои в подаче электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведёт к экологической катастрофе в регионе», подчеркнули в Минобороны.

13 августа после очередного обстрела со стороны ВСУ замдиректора Каховской ГЭС по реконструкции Арсений Зеленский заявил журналистам, что объект функционирует «в очень опасном режиме». По его словам, полное восстановление гидроэлектростанции займёт полтора года.

Каховская ГЭС

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлёта осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — сказал он.

Как полагает замдиректора Каховской ГЭС, если украинская армия повредит плотину, на Запорожской АЭС неизбежно возникнут «большие неприятности» — вплоть до «развития ядерной катастрофы».

«Массированные удары»

Каховская ГЭС — нижняя и последняя ступень каскада из шести днепровских гидроэлектростанций, построенных в советские годы.

Ранее украинские власти установили рядом с Каховской ГЭС дамбу, перекрыв поступление воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Водная блокада полуострова была снята российскими ВС в самом начале спецоперации с занятием станции и прилегающей к ней территории. Позднее российские инженеры приступили к модернизации Каховской ГЭС.

Также по теме «Начали более пристально присматриваться к тратам»: как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине Регулярная финансовая и военная помощь Украине со стороны западных стран заведёт ситуацию в «длительный и мучительный тупик», в связи...

В настоящее время станция обеспечивает регулирование стока реки Днепр, подачу электроэнергии в населённые пункты Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

Украинские войска за гидроэлектростанцию не воевали, но после ухода неоднократно предпринимали попытки нанести ей критические разрушения. Например, в апреле ВСУ выпустили в сторону объекта две тактические баллистические ракеты «Точка-У». Российские силы ПВО перехватили оба боеприпаса.

Обстрелы Каховской ГЭС участились летом, когда киевский режим получил от Соединённых Штатов системы HIMARS с боеприпасами, способными поражать цели на дальности до 80 км. С тех пор под ударами оказываются как инфраструктура станции, так и жилые дома в Новой Каховке.

Как отметил в беседе с RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, в последнее время украинская армия выпускает по Каховской ГЭС значительную часть поставленных американцами ракет GMLRS.

Каховская ГЭС

РИА Новости

«Украинские военные и националисты последовательно бьют в одну и ту же локацию практически всем, что у них есть. Это реально массированные удары, и отразить их полностью практически невозможно. Российские средства ПВО перехватывают большую часть ракет. Они работают на пределе возможностей, иначе экологическая катастрофа уже произошла бы», — сказал Костикин.

Власти Херсонской области квалифицируют обстрелы ВСУ как терроризм. По их мнению, Киев стремится уничтожить то, что уже не надеется вернуть.

По данным Минобороны РФ, наиболее тяжёлые экологические последствия наступят, если ВСУ удастся разрушить плотину. Её уничтожение приведёт к бесконтрольному выбросу днепровской воды, и населённые пункты Херсонской области столкнутся с риском затопления.

«Преступные атаки»

Также в Минобороны России опасаются и за безопасное функционирование Запорожской АЭС, которая расположена выше по Днепру — на берегу Каховского водохранилища. По словам экспертов, если на станции произойдёт радиоактивная утечка, то днепровская вода в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму станет совершенно непригодной для орошения и потребления.

Напомним, что последние недели ВСУ интенсивно обстреливают территорию ЗАЭС и город Энергодар. В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области уверены, что киевский режим сознательно наносит эти удары с целью последующего обвинения России.

Также по теме Байден и Зеленский: в Госдуме назвали ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС За возможные трагические последствия обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ будут нести ответственность Джо Байден и Владимир...

На сегодняшний день ЗАЭС работает в штатном режиме. Однако в ВГА опасаются, что дальнейшая эскалация способна привести к ядерной катастрофе. Чтобы её избежать, местные власти допускают вариант приостановки работы станции.

Российские власти неоднократно обращали внимание международного сообщества и Запада на недопустимость обстрелов Запорожской АЭС. 11 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, в очередной раз призвал западные страны «образумить» киевский режим.

По словам дипломата, украинские власти могут пойти на «чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины».

«К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской», — заявил Небензя.

Запорожская АЭС

РИА Новости

Как сообщил дипломат, ранее ВСУ устраивали провокации, отправляя диверсантов и используя ударные БПЛА, а сейчас украинские войска бьют по ЗАЭС из тяжёлой артиллерии, которая размещена на правом берегу Днепра в подконтрольных Киеву населённых пунктах Никополь, Марганец и Томаковка. С помощью обстрелов киевский режим разрушает инфраструктуру ЗАЭС и пытается запугать персонал.

Кроме того, свои ракеты украинская армия нацеливает на бетонные хранилища радиоактивных отходов. Небензя рассказал, что пока Киеву не удаётся по ним попасть, но из-за ударов станция перестала работать в стабильном режиме. Постпред РФ при ООН потребовал от украинских властей немедленно прекратить обстрелы и гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ, которая должна посетить ЗАЭС.

Также Небензя напомнил, что ещё в начале спецоперации киевский режим отказался от взаимодействия с РФ и МАГАТЭ в сфере контроля ситуации на атомных электростанциях. Как полагает дипломат, уже тогда украинское руководство вынашивало «опасные планы нарушить нормальное функционирование Запорожской и Чернобыльской АЭС и обвинить в этом Россию».

Также по теме Неконструктивная роль: почему был заблокирован визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Решение департамента безопасности секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию было...

14 августа МИД РФ вновь потребовал от Киева прекратить удары по Запорожской атомной станции, чтобы специалисты МАГАТЭ смогли там нормально работать.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа — начале сентября, но не всё зависит от нас», — заявил 14 августа в интервью ТАСС постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

9 августа МИД России сообщил, что киевский режим усилил обстрелы ЗАЭС, воспользовавшись тем, что департамент безопасности секретариата ООН сорвал поездку экспертов на станцию. Ответственность за ситуацию в Москве возложили лично на Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, обвинив его в «безволии» и нежелании отправлять какие-либо сигналы украинскому руководству.

В беседе с RT политолог Андрей Суздальцев отметил, что кризис вокруг ЗАЭС и Каховской ГЭС отчётливо продемонстрировал нежелание ООН воспринимать объективную реальность и идти на конфликт с Западом.

«Своим поведением ООН доказывает, что всемирная организация и почти все международные структуры контролируются Вашингтоном. Сейчас Соединённые Штаты потворствуют украинским обстрелам», — сказал Суздальцев.

В ВГА Запорожской области связывают удары по ЗАЭС и прилегающим территориям со стремлением региона провести референдум о присоединении к России.

«Не думаю, что режим Владимира Зеленского способен сорвать референдумы в Запорожье и Херсонской области. Однако он может изрядно навредить этим регионам, запугать людей, в том числе обстрелами важнейших энергообъектов. Украинские власти делают это, осознавая, что в ООН и на Западе их никто по-настоящему одёргивать не будет», — отметил Суздальцев.