Замдиректора Каховской ГЭС: одна турбина станции отключена после удара со стороны ВСУ

Замдиректора Каховской ГЭС (Херсонская область) по реконструкции Арсений Зеленский сообщил, что один из гидроагрегатов станции отключён из-за ракетного удара со стороны украинских военных.

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что решение об отключении одной из турбин связано с соблюдением мер безопасности, поскольку из-за удара ВСУ по станции появился риск разлива масла.

Также Зеленский заявил, что на полное восстановление станции, подвергшейся обстрелам со стороны украинских войск, нужны 1,5 года, учитывая ремонт гидроагрегата.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.