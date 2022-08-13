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Замдиректора Каховской ГЭС: на полное восстановление станции нужны 1,5 года

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Замдиректора Каховской ГЭС (Херсонская область) Арсений Зеленский заявил, что на полное восстановление станции, подвергшейся обстрелам со стороны украинских войск, нужны 1,5 года, учитывая ремонт гидроагрегата.
Замдиректора Каховской ГЭС: на полное восстановление станции нужны 1,5 года
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в случае прекращения боевых действий станцию можно восстановить в течение недели. 

«Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо полтора года на выполнение работ», — рассказал замдиректора.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.

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