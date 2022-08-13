Замдиректора Каховской ГЭС: на полное восстановление станции нужны 1,5 года
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что в случае прекращения боевых действий станцию можно восстановить в течение недели.
«Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо полтора года на выполнение работ», — рассказал замдиректора.
12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.