Замдиректора Каховской ГЭС: на полное восстановление станции нужны 1,5 года

Замдиректора Каховской ГЭС (Херсонская область) Арсений Зеленский заявил, что на полное восстановление станции, подвергшейся обстрелам со стороны украинских войск, нужны 1,5 года, учитывая ремонт гидроагрегата.

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в случае прекращения боевых действий станцию можно восстановить в течение недели.

«Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте, там надо полтора года на выполнение работ», — рассказал замдиректора.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.