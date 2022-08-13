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В Запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС

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Вооружённые силы Украины снова обстреливают город Энергодар Запорожской области и расположенную в нём атомную электростанцию.
В Запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что очевидцы рассказывают о взрывах в городе. По его словам, прилёты зафиксированы в районе побережья Днепра и Запорожской АЭС.

Ранее в МИД России предупредили о страшных последствиях обстрелов украинскими военными ЗАЭС.

12 августа власти Запорожской области сообщили, что группировка сил противовоздушной обороны вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов со стороны Украины.

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