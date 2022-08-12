военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов

Короткая ссылка
Власти Запорожской области сообщили, что группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов со стороны Украины.
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов
  • РИА Новости

«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала».

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил, что при продолжении обстрелов ЗАЭС электростанцию может ожидать консервация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить