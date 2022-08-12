Власти Запорожской области сообщили, что группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов со стороны Украины.

«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала».

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил, что при продолжении обстрелов ЗАЭС электростанцию может ожидать консервация.