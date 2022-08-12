Член Запорожской ВГА Рогов не исключил консервации Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
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По словам Рогова, из-за обстрелов фиксируются постоянные повреждения ЛЭП 750 кВ.
Он сообщил, что обстрелы привели к тому, что нагрузки и выработка на АЭС минимальные.
Рогов добавил, что «идёт режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло».
«Скоро (украинские власти. — RT) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории», — цитирует его РИА Новости.
Также Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС установлены.