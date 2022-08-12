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Член Запорожской ВГА Рогов не исключил консервации Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ

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Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» не исключил, что при продолжении обстрелов ЗАЭС электростанцию может ожидать консервация.
Член Запорожской ВГА Рогов не исключил консервации Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
  • © AP Photo

По словам Рогова, из-за обстрелов фиксируются постоянные повреждения ЛЭП 750 кВ.

Он сообщил, что обстрелы привели к тому, что нагрузки и выработка на АЭС минимальные.

Рогов добавил, что «идёт режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло».

«Скоро (украинские власти. — RT) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории», — цитирует его РИА Новости.

Также Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС установлены.

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