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В МИД России предупредили о страшных последствиях обстрелов украинскими военными ЗАЭС

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Обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС могут привести к страшным последствиям. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

По его словам, киевский режим грубо нарушает принципы физической ядерной безопасности.

«И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация», — приводит РИА Новости заявление Вишневецкого в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дипломат призвал украинские власти остановить обстрелы ядерного объекта. В противном случае, добавил он, произойдёт катастрофа.

«Это будет страшно. Ещё немного и может произойти катастрофа», — подытожил Вишневецкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны ВСУ.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

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