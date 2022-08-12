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Рогов: часть здания МЧС близ корпусов ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов ВСУ

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Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: часть здания МЧС близ корпусов ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов ВСУ
  • © AP Photo

«Были повреждения, но не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдают украинским военным в Великобритании и США

По его словам, обстрелами атомной электростанции украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение российских военных.

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