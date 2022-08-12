Рогов: часть здания МЧС близ корпусов ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов ВСУ
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«Были повреждения, но не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдают украинским военным в Великобритании и США.
По его словам, обстрелами атомной электростанции украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение российских военных.