Рогов: часть здания МЧС близ корпусов ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов ВСУ

Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Были повреждения, но не критического характера. Была, по сути, уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдают украинским военным в Великобритании и США.

По его словам, обстрелами атомной электростанции украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение российских военных.