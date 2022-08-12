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Власти Запорожской области заявили, что приказы атаковать АЭС отдаются в Британии и США

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что приказы атаковать ЗАЭС отдаются в Великобритании и США.

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, обстрелами атомной электростанции украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение российских военных.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.

Он подчеркнул, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

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