Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Украина может устроить провокацию
«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчёт в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — цитирует его РИА Новости.
Небензя отметил, что благодаря усилиям российских военных удаётся защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу.
Небензя также заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.
Он подчеркнул, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.
Он также сообщил, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.