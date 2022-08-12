Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Украина может устроить провокацию

В случае ухода российских военных с территории Запорожской АЭС Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчёт в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — цитирует его РИА Новости.

Небензя отметил, что благодаря усилиям российских военных удаётся защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу.

Небензя также заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.

Он подчеркнул, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.

Он также сообщил, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.