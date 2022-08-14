Ульянов сообщил о предложении властей Запорожской области приостановить работу ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал о предложении властей Запорожской области приостановить работу Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.

«В связи с продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооружённых сил местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы», — написал Ульянов в своём Telegram.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны ВСУ.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации подчеркнул, что в случае катастрофы на ЗАЭС ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.