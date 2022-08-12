Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»

Позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — говорится в заявлении дипломата, опубликованного на сайте российского МИД.

Захарова подчеркнула, что из-за обструкции Гутерреша и возглавляемого им Секретариата ранее сорвалась практически согласованная международная миссия МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.