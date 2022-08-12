военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»

Короткая ссылка
Позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — говорится в заявлении дипломата, опубликованного на сайте российского МИД.

Захарова подчеркнула, что из-за обструкции Гутерреша и возглавляемого им Секретариата ранее сорвалась практически согласованная международная миссия МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за обстрелов со стороны ВСУ ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить