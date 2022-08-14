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В Запорожской ВГА заявили, что обстрел Энергодара был тщательно спланирован Киевом

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Киевские власти тщательно спланировали обстрел Энергодара, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского. Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет», — написал он в своём Telegram.

Ранее в Запорожской ВГА сообщили, что ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС.

12 августа власти региона заявили об усилении группировки сил противовоздушной обороны вокруг ЗАЭС на фоне последних обстрелов со стороны Украины.

В МИД России предупредили о страшных последствиях таких атак.

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