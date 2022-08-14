В Херсонской области призвали Киев прекратить обстрелы региона
«Им стоит одуматься, пока ещё не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — сказал он РИА Новости.
По словам Стремоусова, жители Херсонщины уже готовы идти на референдум и проголосовать за присоединение региона в качестве субъекта Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
В США заявили, что не признают и отвергают результаты возможного референдума.