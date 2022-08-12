В США заявили, что не признают присоединения Донбасса к России
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«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых ДНР и ЛНР... Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России», — цитирует чиновника РИА Новости.
По его словам, в Вашингтоне не признают присоединения к России украинских территорий. Он также сообщил, что на Украине есть консенсус о том, что граждане против подобных действий.
«Мы ответим быстро и жёстко (на действия России. — RT)... Любые устроенные Россией референдумы не будут справедливыми и честными», — добавил американский чиновник.
Как сообщалось ранее, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.
Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России определят после полного освобождения ДНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.