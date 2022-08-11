Пушилин: дату референдума в ДНР озвучат после полного освобождения республики
«Как только она (Донецкая Народная Республика. — RT) будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По его словам, основные усилия сейчас нацелены на полное освобождение территории ДНР.
8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум в регионе пройдёт с учётом требований российского законодательства.