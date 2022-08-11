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Пушилин: дату референдума в ДНР озвучат после полного освобождения республики

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Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Как только она (Донецкая Народная Республика. — RT) будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, основные усилия сейчас нацелены на полное освобождение территории ДНР.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что референдум в регионе пройдёт с учётом требований российского законодательства.

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